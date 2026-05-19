Новак: договоренность о транзите нефти из РФ в КНР через Казахстан оформляется

Увеличение транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан оформляется Новак: договоренность о транзите нефти из РФ в КНР через Казахстан оформляется

Москва19 мая Вести.Договоренность об увеличении поставок российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 миллиона тонн в год сейчас оформляется юридически, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В мае 2025 года он заявлял о готовности России нарастить на 2,5 миллиона тонн поставки нефти в КНР через Казахстан. В тот же период кабмин одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с КНР, предполагающее такую возможность.