Москва19 маяВести.Договоренность об увеличении поставок российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 миллиона тонн в год сейчас оформляется юридически, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В мае 2025 года он заявлял о готовности России нарастить на 2,5 миллиона тонн поставки нефти в КНР через Казахстан. В тот же период кабмин одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с КНР, предполагающее такую возможность.
Эта договоренность уже давно была достигнута. Сейчас идет юридическое оформлениесказал Новак, слова которого приводит "Интерфакс"