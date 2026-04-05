Москва5 апр Вести.Страны Организации стран-экспортеров нефти и сотрудничающие с ними государства (ОПЕК+) договорились увеличить объем добычи нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Сегодня было принято решение о том, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства еще по сокращению в апреле 2023 года сказал он

Аналогичное решение было принято в ходе встречи "восьмерки" ОПЕК+ 1 марта.