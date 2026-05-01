Страны ОПЕК+ после ухода ОАЭ начали увеличивать лимит добычи нефти Страны ОПЕК+ увеличили предел нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки

Москва1 мая Вести.Страны альянса ОПЕК+, включающего крупные нефтедобывающие страны, не входящие в исходную организацию, приняли решение повысить максимально допустимый объем добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.

Эта мера стала частью постепенного отказа участников картеля от добровольных ограничений по добыче и последовала за выходом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из соглашения ОПЕК+.

На апрельской встрече участники соглашения, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ, договорились в мае увеличить предельный объем добычи на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако после выхода Эмиратов из альянса максимальный рост производства сократился до 188 тысяч баррелей в сутки.

Теперь страны, ранее входившие в "восьмерку", теперь ставшую "семеркой", продолжают следовать графику компенсаций за ранее допущенное перепроизводство, говорится в материале агентства.

Например, в мае Казахстан должен был возместить 879 тысяч баррелей в сутки, а Оман — 16 тысяч. В апреле Казахстану необходимо было снизить добычу на 789 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня.

В результате участники соглашения могут увеличить производство только на 82 тысячи баррелей в сутки в текущем месяце.

Ожидается, что планы нефтедобычи на июнь представители картеля обсудят на встрече в воскресенье, 3 мая.

ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Без учета Иран, Венесуэлы, Ирана и Ливии, которые не участвуют в соглашении, суммарный предельный уровень добычи составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки.

Восемь стран, среди которых Россия, имеют ограничения на производство сверх квот. С апреля 2025 года они постепенно отказываются от этих ограничений, ежемесячно проводя консультации для обсуждения планов и координации дальнейших шагов.

В сентябре текущего года "восьмерка" завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а через месяц приступила к поэтапному отказу от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.

Комментируя выход ОАЭ из ОПЕК, местное информагентство WAM сообщило, что это решение соответствует долгосрочной стратегии страны в энергетической сфере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ИС "Вести", что Москва уважает суверенное право Абу-Даби на такой шаг.

В свою очередь, издание Junge Welt предположило последствия возможного обострения отношений между Эмиратами и Саудовской Аравией.