ОПЕК+ намерен увеличить предел нефтедобычи на 188 тыс баррелей в сутки в июне Страны ОПЕК+ хотят увеличить целевой уровень нефтедобычи, несмотря на уход ОАЭ

Москва2 мая Вести.Страны ОПЕК+, несмотря на выход ОАЭ из альянса, предварительно решили увеличить целевой уровень добычу нефти в июне примерно на 188 тысяч баррелей в сутки, информирует агентство Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с позицией ОПЕК+.

Отмечается, что заседание ОПЕК+ по вопросу уровня добычи нефти состоится в воскресенье.

Согласно данным источников, страны объединения - Россия, Ирак, Саудовская Аравия, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в июне решили продолжить реализацию своих прежних планов, исключив из параметра долю ОАЭ.

В мае страны ОПЕК+ повышали предельный уровень добычи до 206 тысяч баррелей, июньский рост сопоставим с майским показателем, за исключением доли Эмиратов.

Как отмечает Reuters, фактически это решение носит символический характер, так как движение на главном маршруте поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив остается ограниченным.

Ранее сообщалось, что страны альянса ОПЕК+ решили повысить максимально допустимый объем добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки. Альянс ОПЕК+ включает крупные нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК.