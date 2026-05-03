Коммюнике ОПЕК: РФ сможет увеличить суточную добычу в июне на 62 тыс. баррелей

Коммюнике ОПЕК: Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне Коммюнике ОПЕК: РФ сможет увеличить суточную добычу в июне на 62 тыс. баррелей

Москва3 мая Вести.Россия сможет увеличить нефтедобычу в июне на 62 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем – до 9,762 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике ОПЕК.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман приняли решение увеличить квоту на добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью.

Виртуальная встреча стран-участниц ОПЕК+ состоялась 3 мая. На ней страны подтвердили приверженность соблюдению стабильности рынка, отмечается в документе.

28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+.