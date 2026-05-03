"Интерфакс": ОПЕК+ без ОАЭ увеличит квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Участники ОПЕК+ намерены повысить квоты добычи нефти на июнь "Интерфакс": ОПЕК+ без ОАЭ увеличит квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Москва3 мая Вести.Семь государств, входящих в ОПЕК+ и добровольно принимающих на себя дополнительные обязательства сверх основных квот, в принципе согласовали увеличение объемов добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров.

До того как на текущей неделе Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и сделки ОПЕК+, в этой подгруппе альянса состояли восемь участников: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман. В предыдущие два месяца они согласовывали прибавку добычи на уровне 206 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, июньский показатель фактически сохраняется на прежнем уровне, но уже без учета доли ОАЭ.

Заседание "семерки", на котором пройдет официальное голосование по данному решению, запланировано на 13.00 по московскому времени.