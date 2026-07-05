Страны ОПЕК+ увеличат квоты по добыче нефти на август на 188 тысяч б/с

Страны ОПЕК+ увеличат предел нефтедобычи в августе на 188 тыс. б/с Страны ОПЕК+ увеличат квоты по добыче нефти на август на 188 тысяч б/с

Москва5 июл Вести.Страны ОПЕК+, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), увеличат квоты по добыче нефти на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении организации.

Уточняется, что следующее заседание состоится 2 августа.

В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки говорится в сообщении

Ранее стало известно, что власти Ирака рассматривают возможность выхода из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в случае, если предложение Багдада увеличить его квоту на добычу полезного ископаемого будет отклонено.