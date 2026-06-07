"Семерка" ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на 188 тысяч баррелей в сутки с июля

"Семерка" ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на 188 тысяч баррелей в сутки "Семерка" ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи на 188 тысяч баррелей в сутки с июля

Москва7 июн Вести.Семь стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, решили увеличить предельный уровень добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике организации по итогам встречи.

Как следует из документа, корректировка будет проведена в июле текущего года.

В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года говорится в коммюнике

Отмечается, что России разрешено нарастить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тысячи баррелей в сутки – до 9,824 миллиона. При этом Саудовская Аравия сможет увеличить до 10,353 миллиона баррелей в сутки, Кувейт – до 2,644 миллиона, Оман – до 831 тысячи, а Ирак – до 4,378 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем Казахстан сможет увеличить добычу на 10 тысяч баррелей в сутки, до 1,608 миллиона, а Алжир – на 6 тысяч, до 995 тысяч баррелей в сутки.

Следующая встреча семи стран ОПЕК+ запланирована на 5 июля.