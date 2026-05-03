Москва3 маяВести.Семь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это следует из опубликованного 3 мая коммюнике.
Из заявления, которое опубликовано на сайте организации, следует, что в воскресенье, 3 мая, страны ОПЕК+ провели виртуальную встречу для обзора глобальной рыночной конъюнктуры и перспектив.
В рамках коллективного обязательства по поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили осуществить корректировку добычи на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 годаговорится в заявлении
ОПЕК+ продолжит внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия. Входящие в объединение государства подтвердили важность осторожного подхода, а также "сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапной отмены добровольных корректировок добычи".
Следующее заседание ОПЕК+ состоится 7 июня.