ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ увеличат квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки

Москва2 авг Вести.Семь стран ОПЕК+, добровольно сокращавших добычу нефти сверх установленных квот, договорились увеличить объемы производства в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Решение приняли Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Таким образом страны завершили возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с.

Согласно сообщению ОПЕК, до конца 2026 года для всех участников альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без дополнительных добровольных сокращений. Общий разрешенный уровень добычи составит 36,206 млн баррелей в сутки.

Несмотря на завершение последнего цикла добровольных сокращений, страны, участвовавшие в ограничениях, продолжат проводить ежемесячные встречи. Следующее заседание запланировано на 6 сентября.