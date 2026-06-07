Reuters: ОПЕК+ может в очередной раз увеличить квоты на добычу нефти

ОПЕК+ в четвертый раз может повысить квоты на нефть из-за войны США с Ираном Reuters: ОПЕК+ может в очередной раз увеличить квоты на добычу нефти

Москва7 июн Вести.Группа ОПЕК+ намерена в воскресенье утвердить четвертое за последние четыре месяца увеличение квот на добычу нефти. Об этом агентству Reuters сообщили три анонимных источника в альянсе.

По данным собеседников Reuters, семь ключевых участников соглашения с середины лета повысят целевые показатели еще примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. В состав основных членов организации входят Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и Россия.

В воскресенье семь стран, вероятно, увеличат целевые показатели добычи примерно на 188 000 баррелей в сутки, начиная с июля… Все источники говорили на условиях анонимности и заявили, что окончательное решение еще не принято уточняется в публикации

Повышение происходит на фоне кризиса поставок из-за конфликта США с Ираном, который привел к блокировке Ормузского пролива. Крупнейшие экспортеры, включая Саудовскую Аравию, с конца февраля не могут в полном объеме отправлять нефть покупателям.

Ситуация усугубилась выходом Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК после почти 60 лет членства.

По данным самой организации, реальная добыча в группе резко просела: с 42,77 миллиона баррелей в сутки в феврале до 33,19 миллиона в апреле. При этом три предыдущих повышения квот – с апреля по июнь – суммарно добавили целевые показатели почти на 600 тысяч баррелей в сутки, но компенсировать падение не смогли.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ сейчас сложно реагировать на обстоятельства, возникшие из-за блокировки Ормузского пролива. Он подтвердил, что страны заметно сократили производство и не могут увеличивать поставки на рынок.