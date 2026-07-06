Москва6 июл Вести.Увеличение квот на добычу нефти для отдельных стран-участниц соглашения ОПЕК+ может стать проблемой для России и всего нефтяного рынка в будущем. Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Участниками соглашения ОПЕК+ являются семь стран, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Накануне они приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 188 тыс. баррелей в сутки.

Когда был иранский кризис, эти квоты мало имели значение. Большинство стран региона даже близко не могли приблизиться к своим квотам просто по той причине, что экспорт нефти из Ормузского пролива был заблокирован. Но сейчас, когда этот кризис закончился, проблема может быть другой: что нефти на рынке может стать слишком много именно из-за того, что многие страны ОПЕК+ пытаются вытребовать себе дополнительные квоты. И это как раз создает угрозу для внутренней стабильности этой структуры отметил Митрахович

Аналитик также указал на риски в случае, если из соглашения ОПЕК+ вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами начнут выходить другие участники.

Риски заключаются в том, что если каждая страна выйдет из ОПЕК+ и начнет добывать нефти, сколько может, по максимуму, это будет означать начало ценовой войны. Соответственно, цены могут упасть, и многим производителям придется работать в условиях очень низких цен, конкурируя друг с другом в гораздо более жестком формате, чем сейчас. На мой взгляд, все-таки это не в интересах большинства стран ОПЕК+. В большинстве все-таки их интересы заключаются в том, чтобы кооперироваться и стараться удерживать цены на приемлемом уровне для экспортеров подчеркнул Митрахович

Он также добавил: добыча нефти в России, по имеющимся данным, сейчас существенно отстает от квот, положенных нашей стране в рамках соглашения ОПЕК+, и возможности добыть больше черного золота у нашей страны пока нет.

В России сейчас нет возможности добыть больше нефти - это связано с особенностями нашей нефтяной индустрии, с атаками дронов ВСУ и еще с рядом вопросов… Поэтому сейчас Россия увеличить добычу нефти вряд ли может. Если бы она могла это сделать, она сделала бы это еще раньше. Здесь квоты ОПЕК+ сейчас, именно в моменте, большой роли для нас не играют. В перспективе ситуация, когда квоты ОПЕК+ повышаются, и другие страны, не скованные российскими ограничениями, могут увеличить свою добычу, а Россия все равно добычу увеличить не сможет в силу названных выше причин, - эта ситуация может быть для России не очень выгодной. Поэтому здесь придется как-то заниматься тонкой настройкой ОПЕК+ через нашу энергетическую дипломатию сказал Митрахович

Снижение цен на нефть в последние недели аналитик связывает с почти полным восстановлением судоходства через Ормузский пролив, открывшим путь экспорту накопленной некоторыми добывающими странами нефти.

Теперь те страны, которые добывали нефть в хранилища, не могли ее экспортировать - это, скажем, Кувейт, частично Саудовская Аравия, частично Объединенные Арабские Эмираты и так далее, - они теперь пытаются эту нефть выбросить на рынок, что как раз приводит к снижению цен, который мы наблюдаем последние пару недель отметил эксперт

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести" раскрыл, что стоит за решением ОПЕК+ повысить квоты по нефти.