Москва7 мая Вести.Добыча нефти в большинстве стран - участниц ОПЕК существенно падает, это вызвано в том числе ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Он отдельно отметил Саудовскую Аравию, нефтяной экспорт которой в ценовом выражении наоборот вырос.

Если говорить о снижении добычи в странах ОПЕК, которая упала до 36-летнего минимума, то это в принципе вполне закономерно. То есть дело действительно в том, что транспортировка нефти, нефтепродуктов и других энергетических товаров из стран Ближнего Востока очень сильно ограничена. Поэтому, безусловно, многие страны этого региона, которые являются членами ОПЕК или являлись до 1 мая, как, допустим, ОАЭ, они действительно сильно сократили добычу. Но если говорить о Саудовской Аравии, то на нее не так сильно мог этот кризис повлиять, то есть в ценовом выражении они экспорт нефти даже увеличили. Но в целом в регионе, где абсолютное большинство стран являются членами ОПЕК, есть спад, и он очень существенный рассказал Чирков

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Ирак решил сократить добычу нефти, а уже имеющееся топливо страна продает с большими скидками.