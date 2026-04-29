Доцент Абелев: решение ОАЭ о выходе из ОПЕК впоследствии приведут к обвалу цен Эксперт Абелев считает, что последствия выхода ОАЭ из ОПЕК будут критическими

Москва29 апр Вести.Решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК будет иметь серьезные последствия для всего мирового рынка. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ, доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев.

По его мнению, цены на нефть сейчас замедлили свой рост, и сильного обвала не произошло, потому что текущий рынок все равно перенасыщен из-за войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива — это перекрывает другие сигналы, однако дальнейшие перспективы представляются менее оптимистичными.

В будущем главный риск в том, что когда геополитическая ситуация нормализуется и пролив откроется, то Эмираты начнут наращивать добычу уже без оглядки на свою квоту. И это может привести тогда действительно к переизбытку предложений на рынке и мощному снижению цен заявил Абелев

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты воспользовались удобным моментом, когда можно покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), не создавая риск резкого снижения цен.