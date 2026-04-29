Москва29 апрВести.Решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК будет иметь серьезные последствия для всего мирового рынка. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ, доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев.
По его мнению, цены на нефть сейчас замедлили свой рост, и сильного обвала не произошло, потому что текущий рынок все равно перенасыщен из-за войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива — это перекрывает другие сигналы, однако дальнейшие перспективы представляются менее оптимистичными.
В будущем главный риск в том, что когда геополитическая ситуация нормализуется и пролив откроется, то Эмираты начнут наращивать добычу уже без оглядки на свою квоту. И это может привести тогда действительно к переизбытку предложений на рынке и мощному снижению цензаявил Абелев
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты воспользовались удобным моментом, когда можно покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), не создавая риск резкого снижения цен.