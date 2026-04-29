Эксперт Андрианов о выходе ОАЭ из ОПЕК: Эр-Рияд воспользовался случаем Доцент Андрианов: о выходе из ОПЕК думали многие, ОАЭ воспользовались моментом

Москва29 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты воспользовались удобным моментом, когда можно покинуть Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), не создавая риск резкого снижения цен. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

ОАЭ, являвшиеся членом ОПЕК на протяжении почти шести десятилетий, официально выйдут из организации 1 мая.

Объединенные Арабские Эмираты просто воспользовались удобным вариантом, удобным периодом, когда можно покинуть эту организацию, не рискуя тем, что цены на нефть резко обвалятся. Я думаю, что над выходом из этой организации задумывались многие другие страны. Но все понимали, что резко разбежаться в разные стороны - это чревато, поскольку в этом случае возникла бы ценовая война всех против всех. И это неизбежно привело бы к обвалу котировок считает Андрианов

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах заявили о намерении развивать взаимодействие с партнерами даже после выхода из ОПЕК. По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афры аль-Хамели, страна сохранит активные связи и будет способствовать устойчивости глобального рынка энергоносителей.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что выход ОАЭ из организации подвергает ее риску, а также является негативным фактором для России.