Джабаров считает, что после ОАЭ желающих выйти из ОПЕК не будет Сенатор Джабаров: после ОАЭ желающих выйти из ОПЕК не будет

Москва29 апр Вести.Следовать примеру ОАЭ и выходить из ОПЕК желающих не будет, но в любом случае РФ будет придерживаться национальных интересов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, ОПЕК создавался для того, чтобы не теряли выгоду страны, которые являются производителями нефти.

И поэтому сознательно шло ограничение добычи для того, чтоб цена на нефть не росла. Но тем не менее, я думаю, что желающих особо не будет, потому что американцы, в общем-то не заинтересованы в том, чтобы так же поступили другие страны. Но мы будем придерживаться сугубо национальных интересов. Я думаю, что ну, если так захотят наши партнеры арабские, ну, это их право. Тем не менее, наши отношения не зависят от того, участвуют Эмираты в ОПЕК или не участвуют отметил Джабаров

Объединенные Арабские Эмираты воспользовались удобным моментом, когда можно покинуть Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), не создавая риск резкого снижения цен. Такое мнение в интервью ИС "Вести" ранее выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.