Сенатор Джабаров заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ особо не повлияет на РФ Джабаров: выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ особо не повлияет на Россию

Москва29 апр Вести.Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+ не особо отразится на РФ, так как российская нефть пользуется большим спросом. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он также добавил, что сейчас есть надежда на пересмотр этого решения ОАЭ.

На нас это, я думаю, особо не отразится. Наша нефть пользуется спросом большим, и она даже по своему уровню цен сейчас лидирует. Поэтому, я думаю, что надо относиться к этому спокойно. Я, кстати, не исключаю, что это решение может быть в какой-то момент пересмотрено. Просто странно, что пока молчит Саудовская Аравия, поскольку они всегда действовали вместе, саудиты и эмиратцы, но в этот раз вот здесь пока свою точку зрения не высказали. Ну, подождем. Я думаю, сейчас эти вопросы они решают между собой. Это братские страны, тесно связаны экономически, финансово. Будем надеяться, что все вопросы как-то они разрешат сказал Джабаров

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ негативен для России и подвергает риску всю организацию.

Ранее в интервью ИС "Вести" начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ, доцент ВАВТ и РАНХиГС Олег Абелев заявил, что решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК будет иметь серьезные последствия для всего мирового рынка.