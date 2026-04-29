В Совфеде оценили последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для США Джабаров: выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ невыгоден прежде всего США

Москва29 апр Вести.Решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ скажется на США, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, само решение Эмиратов было неожиданным и вероятно мотивировано желанием возместить потери, понесенные из-за войны США и Израиля с Ираном, за счет наращивания поставок.

Это говорит о том, что нефть может подешеветь, что будет уже невыгодно в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые заинтересованы в стабильно высокой цене на нефть, поскольку они тоже являются экспортерами. И поэтому им [США] будет невыгодно сразу подстраиваться под тот режим, который предлагают Эмираты сказал он

Накануне Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Как говорится в заявлении госагентсва WAM, решение было принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей страны.