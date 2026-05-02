Москва2 маяВести.На решение ОАЭ выйти из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) могли повлиять противоречия между Абу-Даби и Эр-Риядом, заявил ИС "Вести" научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Адрианов.
По его словам, между странами давно существуют экономические и геополитические разногласия.
Отчасти это эмоциональное решение, связанное с растущими противоречиями с Саудовской Аравией, которая играет ключевую роль в ОПЕК и с которой Эмиратам долго приходилось мириться, когда Саудовская Аравия настаивала на снижении квот на добычу или наоборот на ее увеличении очень поэтапном, а Эмираты хотели, так сказать, больше увеличивать свою добычу нефти и больше ее экспортировать. Противоречия касаются еще очень многих аспектов по региональной политике: по Йемену, по Газе, по Судану, по Африканскому Рогузаявил Адрианов
ОАЭ 1 мая официально завершили участие в Организации стран - экспортеров нефти и в расширенном формате ОПЕК+.