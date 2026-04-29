Эксперт аль-Халеди заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК усилит борьбу за нефтяные квоты Эксперт аль-Халеди: выход ОАЭ из ОПЕК повышает вероятность борьбы за квоты

Москва29 апр Вести.Кувейтский эксперт по нефтяным рынкам Халед аль-Халеди заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может ослабить способность организации контролировать цены на нефть и усилить конкуренцию за квоты на добычу.

Выход из состава ОПЕК такой крупной страны, как ОАЭ, означает ослабление способности ОПЕК контролировать цены и увеличение вероятности борьбы за квоты на добычу, что, вероятно, окажет понижающее давление на цены на нефть сказал аль-Халеди в беседе с ТАСС

Эксперт также отметил политический аспект решения, указав на возможное отсутствие координации с Саудовской Аравией. Это, по его словам, может свидетельствовать о разногласиях внутри альянса.

Аль-Халеди напомнил, что недовольство ОАЭ политикой ОПЕК нарастало в последние годы. После сокращений добычи с конца 2022 года у страны образовались значительные свободные мощности, что поставило под сомнение выгоду членства в организации. По его оценке, ОПЕК все чаще воспринимается ОАЭ как ограничивающий фактор, а не инструмент влияния.

Накануне Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Как говорится в заявлении госагентсва WAM, решение было принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей страны.