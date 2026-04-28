Аналитик Копейкин: выход ОАЭ из ОПЕК приведет к снижению мировых цен на нефть

Аналитик: выход ОАЭ из ОПЕК приведет к снижению мировых цен на нефть Аналитик Копейкин: выход ОАЭ из ОПЕК приведет к снижению мировых цен на нефть

Москва28 апр Вести.Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин заявил, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК повлияет на нефтяные цены в долгосрочной перспективе. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

По словам Копейкина, в момент появления новости цена на нефть среагировала не слишком сильно.

Но в перспективе решение может оказать долгосрочное понижательное давление на цены озвучил прогноз аналитик

По его данным, на ОАЭ приходится примерно 4% мировой добычи нефти и более 7% всех глобальных запасов. Копейкин также сообщил, что вклад ОАЭ в ОПЕК – примерно 15%. Эксперт считает, что ОАЭ настроены на рост добычи и ускоренную монетизацию своих запасов сырья.

В свою очередь, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин в комментарии "Газете.ру" выразил мнение, что из-за геополитической напряженности нефть Brent в ближайшее время сохранится выше 100 долларов за баррель. Эксперт предполагает, что в перспективе двух-трех лет увеличение добычи в ОАЭ может стать одним из факторов удешевления нефти.