Силуанов: выход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть

Силуанов рассказал о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК Силуанов: выход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть

Москва29 апр Вести.Выход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть, и России следует на этот случай иметь подушку финансовой безопасности, рассчитанную минимум на три года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

После выхода из ОПЕК ОАЭ могут добывать столько нефти, сколько позволяют производственные мощности, отметил глава Минфина. Он напомнил, что сегодня ситуация в Ормузском проливе ограничивает рынок, однако стоит задуматься о том, что будет завтра.

Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординировано проводить свою политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят? Соответственно, цены пойдут вниз указал Силуанов

У российского бюджета должна быть подушка безопасности на этот случай.

Задача такая: сформировать трехлетний запас в ФНБ, чтобы мы могли прожить при низких ценах на нефть отметил министр

Трехлетний период Силуанов объяснил переориентацией нефтедобывающих компаний: себестоимость добычи для некоторых из них – очень высокая, соответственно, с падением цен начнет сокращаться предложение, что отразится на стоимости сырья, которое снова начнет дорожать.

28 апреля ОАЭ объявили, что выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Решение вступит в силу 1 мая.