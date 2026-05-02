Эксперт Салихов: ОАЭ рассчитывают, что их выход из ОПЕК будет безболезненным Эксперт Салихов: выход ОАЭ из ОПЕК отразится на рынке в долгосрочной перспективе

Москва2 мая Вести.Выход ОАЭ из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в ближайшее время не окажет серьезного влияния на рынок нефти. Негативный эффект возможен в долгосрочной перспективе, когда ОАЭ существенно нарастят нефтедобычу, заявил ИС "Вести" президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По его мнению, ОАЭ решили выти из организации именно сейчас, поскольку в условиях ближневосточного кризиса и ситуации вокруг Ормузского пролива возможное снижение цен на нефть будет краткосрочным.

Выход из ОПЕК именно сейчас связан с тем, что Объединенные Арабские Эмираты считают, что это в краткосрочной перспективе будет относительно безболезненным. Потому что факторы и конфликты в Иране перекрывают любые противоречия внутри ОПЕК в моменте. Если мы говорим уже о горизонте лет, то это имеет большое значение для конфигурации всего мирового рынка нефти по той простой причине, что сейчас Объединенные Арабские Эмираты имеют возможность нарастить свою добычу на 1,5-2 млн баррелей в сутки по сравнению со своим уровнем добычи в феврале [2026 года] заявил Салихов

В свою очередь и Саудовская Аравия также имеет техническую возможность нарастить добычу, указал эксперт

Если начинается некая конкуренция между этими производителями, то на рынке может появиться дополнительно 3-4 млн баррелей в сутки. Это довольно много - 3-4% всего мирового предложения пояснил Салихов

Ранее сообщалось, что после ухода ОАЭ, страны ОПЕК+ приняли решение повысить максимально допустимый объем добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки.