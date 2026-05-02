Президент ИЭФ Салихов: ОПЕК сложно будет удержать на плечах Эр-Рияда и Москвы

Президент ИЭФ Салихов: без ОАЭ ОПЕК сложно будет регулировать рынок Президент ИЭФ Салихов: ОПЕК сложно будет удержать на плечах Эр-Рияда и Москвы

Москва2 мая Вести.После выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ее влияние на рынок может ослабеть. Об этом ИС "Вести" заявил президент Института энергетики и финансов (ИЭФ) Марсель Салихов.

По его мнению, со временем ОПЕК, возможно, удастся восстановить число активных игроков.

ОПЕК существует давно и переживала за свою длительную историю много разных кризисов. Возможно, через какое-то время удастся снова восстановить какое-то число активных игроков, которые реально могут влиять на рынок. Но без ОАЭ, конечно же, просто на плечах Саудовской Аравии и России довольно сложно будет [это делать] заявил Салихов

В пятницу, 1 мая, ОАЭ официально завершили участие в Организации стран - экспортеров нефти и в расширенном формате ОПЕК+.