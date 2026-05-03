Москва3 мая Вести.Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ мог быть продиктован экономическим спадом. Такое мнение выразил ИС "Вести" главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.

По его словам, туризм традиционно вносит значительный вклад в экономику ОАЭ. Но в условиях ближневосточного кризиса этот сектор почти перестал функционировать.

Когда говорят "Объединенные Арабские Эмираты", сразу говорят "нефть". Зря. Официальные итоги 2025 года еще не объявлены, но точно известны результаты того, что происходило в экономике ОАЭ в 2024 году. И 12% ВВП - это туризм. Его сейчас нет. Можно по-разному к Эмиратам относиться, но если у вас из баланса исчезает 12% ВВП, вы будете оглядываться на международные соглашения и ОПЕК, ОПЕК+? Вам не до этого, вам спасать надо. Что они, собственно говоря, и делают, во всяком случае, пытаются… У меня впечатление, что им сейчас вообще не до нас, со всеми нашими размышлениями, что будет с ОПЕК, что не будет. Реально: газа нет, туристов нет, половину объемов добычи нефти потеряли. [Но] ОПЕК+ не развалится. Выдержим. Не такое выдерживали