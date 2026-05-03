Москва3 мая Вести.Ближневосточный кризис может сыграть на руку США, дав возможность обеспечить стабильность развития нефтяного сектора в стране. Об этом заявил ИС "Вести" главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.

По его словам, кризис подталкивает Объединенные Арабские Эмираты к усилению взаимодействия с Штатами. При этом в ОАЭ есть сорта нефти, которые могут быть особенно востребованы американской стороной.

Нефть, которая в Верхнем Закуме добывается, она средней плотности и средняя по содержанию серы. Она идеально подходит как добавка к нефти, которая перерабатывается в Соединенных Штатах... Может быть, в этом и есть причина того, что Трамп пошел на предложение Биньямина Нетаньяху напасть на Иран? Может быть, ему не Иран нужен был, а вот это спокойствие [в собственном нефтяном секторе]? Потому что сейчас Объединенные Арабские Эмираты в этих условиях, какие есть, - это вассальная зависимость: "Мы [США] вкачиваем в вас деньги, мы даем вам доллары для того, чтобы общими усилиями разрабатывали гигантское месторождение [Верхний Закум], чтобы вся нефть шла к нам". Как-то так считает Марцинкевич

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая, что позволяет им самостоятельно наращивать добычу нефти. При этом в конце апреля стало известно, что Абу-Даби ведет с американской стороной переговоры о получении финансовой поддержки на фоне ближневосточного кризиса, обсуждался вопрос о валютной своп-линии, выяснило издание The Wall Street Journal.