WSJ: ОАЭ обсудили с США финансовую поддержку из-за войны на Ближнем Востоке

Москва20 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты ведут с Соединенными Штатами переговоры о получении финансовой поддержки в случае, если конфликт на Ближнем Востоке нанесет серьезный ущерб экономике страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Эмираты, как подчеркивается, опасаются, что конфликт США с Ираном может отпугнуть инвесторов, а также повлиять на статус ОАЭ, которые считаются глобальным финансовым центром.

Представители ОАЭ обсудили с министром финансов Скоттом Бессентом вопрос о доступе к долларам в случае затягивания ближневосточного конфликта говорится в материале

Отмечается, что ближневосточный конфликт нанес ущерб нефтегазовой инфраструктуре ОАЭ и лишил страну возможности экспортировать нефть танкерами через Ормузский пролив.

Ранее газета Financial Times сообщила, что число экспатов из Дубая и обеспеченных жителей стран Персидского залива, переезжающих в Швейцарию, растет из-за эскалации на Ближнем Востоке.