Москва20 апрВести.Объединенные Арабские Эмираты ведут с Соединенными Штатами переговоры о получении финансовой поддержки в случае, если конфликт на Ближнем Востоке нанесет серьезный ущерб экономике страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
Эмираты, как подчеркивается, опасаются, что конфликт США с Ираном может отпугнуть инвесторов, а также повлиять на статус ОАЭ, которые считаются глобальным финансовым центром.
Представители ОАЭ обсудили с министром финансов Скоттом Бессентом вопрос о доступе к долларам в случае затягивания ближневосточного конфликтаговорится в материале
Отмечается, что ближневосточный конфликт нанес ущерб нефтегазовой инфраструктуре ОАЭ и лишил страну возможности экспортировать нефть танкерами через Ормузский пролив.
Ранее газета Financial Times сообщила, что число экспатов из Дубая и обеспеченных жителей стран Персидского залива, переезжающих в Швейцарию, растет из-за эскалации на Ближнем Востоке.