FT: экспаты из ОАЭ переезжают в Швейцарию на фоне конфликта

Москва12 апр Вести.Число экспатов из Дубая и обеспеченных жителей стран Персидского залива, переезжающих в Швейцарию, растет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, многие из них рассматривают немецкоязычный кантон Цуг как безопасное место для жизни и бизнеса.

Отмечается, что среди переезжающих – представители финансового сектора и сырьевого бизнеса. Интерес к региону, как уточняется, усилился после начала конфликта США и Израиля с Ираном.

Уточняется, что кантон привлекает иностранцев благодаря благоприятной налоговой политике, особенно для обеспеченных резидентов.

При этом из-за ограниченного предложения на рынке недвижимости спрос со стороны экспатов из Дубая также растет в италоязычном кантоне Лугано.