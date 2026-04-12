Москва12 апрВести.Число экспатов из Дубая и обеспеченных жителей стран Персидского залива, переезжающих в Швейцарию, растет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, многие из них рассматривают немецкоязычный кантон Цуг как безопасное место для жизни и бизнеса.
Отмечается, что среди переезжающих – представители финансового сектора и сырьевого бизнеса. Интерес к региону, как уточняется, усилился после начала конфликта США и Израиля с Ираном.
Уточняется, что кантон привлекает иностранцев благодаря благоприятной налоговой политике, особенно для обеспеченных резидентов.
При этом из-за ограниченного предложения на рынке недвижимости спрос со стороны экспатов из Дубая также растет в италоязычном кантоне Лугано.