Более половины граждан Швейцарии поддержали лимит населения в 10 млн человек Bloomberg: 52% швейцарцев поддержали ограничение населения 10 миллионами человек

Москва29 апр Вести.Инициатива по ограничению численности населения Швейцарии уровнем в 10 миллионов человек впервые получила поддержку большинства граждан. По данным опроса Bloomberg, в поддержку лимита высказались 52% респондентов, тогда как против выступают 46%, еще 2% не определились. По сравнению с предыдущими исследованиями поддержка инициативы выросла.

Референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Предложение, за которое выступает правая Швейцарская народная партия, предусматривает ограничение роста населения за счет сокращения иммиграции, включая прием беженцев.

При этом мнения в обществе резко разделились. Сторонники считают, что мера поможет сдержать спрос на жилье и нагрузку на инфраструктуру. Противники, включая левые партии, предупреждают о рисках для экономики, дефиците рабочей силы и ухудшении отношений с Европейским союзом, называя инициативу "инициативой хаоса".

Правительство страны также выступает против, указывая на возможные потери для экономики, которая во многом зависит от иностранных работников. В настоящее время более четверти жителей Швейцарии не имеют гражданства – это один из самых высоких показателей в Европе.

Ранее газета Financial Times сообщила, что число экспатов из Дубая и обеспеченных жителей стран Персидского залива, переезжающих в Швейцарию, растет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, многие из них рассматривают немецкоязычный кантон Цуг как безопасное место для жизни и бизнеса.