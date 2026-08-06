Москва6 авг Вести.СМИ Швейцарии массово пишут о якобы "российском вмешательстве" перед референдумом о нейтралитете, выполняя таким образом политический заказ и убеждая избирателей проголосовать нужным образом в пику "иностранному вмешательству", которого на самом деле нет.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Берне, передает агентство РИА Новости.

Местные газеты массово, как по заказу, начали продвигать тезис о "российском вмешательстве", но не приводят никаких реальных примеров сообщили в дипмиссии

Как сообщили в посольстве, СМИ в качестве "аргумента" приводят слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что швейцарские власти рекомендуют гражданам не поддерживать закрепление в конституции "принципа постоянного и вооруженного нейтралитета" и запрет на участие страны в санкциях. Кроме того, в СМИ критикуется доклад РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в западных государствах, где упомянута и Швейцария.

Оба "аргумента" совершенно несостоятельны, откровенно "притянуты за уши" … Причина такого упорства понятна – выполнить политический заказ и убедить швейцарских избирателей проголосовать нужным образом в пику "иностранному вмешательству", которого на самом деле нет подчеркнули в посольстве

Также в дипмиссии отметили, что Россия имеет право озвучивать свое видение и восприятие внешнеполитического курса Швейцарии, который в последние несколько лет имеет совершенно недружественный характер в отношении Москвы. Причем, как рассказали в посольстве, "видение заключается в том, что швейцарского нейтралитета больше нет", поскольку он "перестал существовать в 2022 году".

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Он подчеркнул, что заявления об обратном являются безосновательными инсинуациями со стороны местных СМИ.

Между тем постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал швейцарский нейтралитет "условным", поскольку страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям.