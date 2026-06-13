Швейцария может сохранить антироссийский курс после референдума о нейтралитете

Швейцария может сохранить санкции против РФ даже с вечным нейтралитетом Швейцария может сохранить антироссийский курс после референдума о нейтралитете

Москва13 июн Вести.Швейцария может сохранить антироссийские санкции даже в случае успеха народной инициативы о закреплении вечного нейтралитета страны в Конституции. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

У швейцарских властей все равно "останутся в рукаве" возможности по сохранению российского курса, отметил посол в интервью ТАСС.

…те же самые санкции под маркировкой мер по недопущению обхода рестрикций через территорию конфедерации, как это уже имело место после событий 2014 года пояснил дипломат

Показательно, что не всей швейцарцы разделяют "гибкий" подход к нейтральному статусу, который можно трактовать "по ситуации", и предстоящий референдум по сути станет вотумом о доверии граждан руководству страны, указал Гармонин.

Референдум по инициативе, предполагающей закрепление в конституции принципа вечного нейтралитета и запрета на введение любых санкций, кроме утвержденных Совбезом ООН, пройдет в Швейцарии 27 сентября.