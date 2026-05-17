Полянский: председательство Швейцарии в ОБСЕ далеко от беспристрастности Постпред РФ при ОБСЕ Полянский: Швейцария небеспристрастна на посту председателя

Москва17 мая Вести.Председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Швейцария не хочет выбиваться из западного лагеря и из группы поддержки ЕС, так как им не хватает смелости и влияния, сообщает РИА Новости.

На фоне других западных государств … швейцарцы, конечно, смотрятся очень хорошо. Но все относительно, они все равно недотягивают до того минимального стандарта, когда бы мы сказали, что председательство беспристрастное, как и должно быть сказал Дмитрий Полянский

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что Швейцария, как председатель организации, в этом году не позволяет игнорировать правило консенсуса. Большинство других мероприятий в организации – это набор монологов, а Швейцария пытается продвинуть мероприятия, которые подразумевают диалог.

Он добавил, что ОБСЕ не проявляет интереса к диалогу с Россией по безопасности в Европе, а Швейцария эту дискуссию инициировать не желает и не будет противоречить линии Евросоюза.