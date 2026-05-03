Постпред Полянский: у Москвы есть предложения по реформе ОБСЕ

Полянский рассказал о подходах России к реформе ОБСЕ Постпред Полянский: у Москвы есть предложения по реформе ОБСЕ

Москва3 мая Вести.У России есть предложения по реформе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Основные претензии Москвы связаны с инструментами, которые превратились в механизм вмешательства ОБСЕ во внутренние дела суверенных государств, отметил Полянский.

Конечно, предложения есть. Частично они уже учтены при принятии нового бюджета [ОБСЕ], который сократил расходы, в частности на деятельность гуманитарной корзины ОБСЕ, прежде всего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приводит РИА Новости слова Полянского

Россия давно не сотрудничает с БДИПЧ по вопросам наблюдения за голосованием на выборах.

Ничего общего с беспристрастной оценкой итогов голосования там уже давно нет подчеркнул Полянский

Ранее он рассказал, что большинство стран Европейского союза (ЕС) считают, что диалог с Москвой по вопросам безопасности необходим.