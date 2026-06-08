Полянский: ОБСЕ не сможет сдержать распространение хаоса в ЕС Постпред России: ОБСЕ не сможет препятствовать распространению хаоса в Европе

Москва8 июн Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем нынешнем состоянии не в силах сдержать распространение хаоса в Европе, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

При нынешнем своем состоянии ОБСЕ вряд ли тут может быть полезной, поскольку организация отошла от принципов, на которых она создавалась изначально приводит РИА Новости слова Полянского

Изначально в ОБСЕ полагали, что каждая страна начнет говорить в организации сама за себя. В этом и была ее сила, добавил Полянский.

С момента появления Евросоюза (ЕС), с момента, когда НАТО подмяло под себя европейскую безопасность, алгоритм работы сильно изменился. Появился блоковый подход отметил дипломат

По его мнению, именно из-за такого подхода ОБСЕ утратила возможность служить площадкой для полноценного диалога и поиска решений в области европейской безопасности.

При этом ОБСЕ использует бело-черную трактовку истории вместо того, чтобы понять предпосылки украинского конфликта. Пока такой подход не изменится, конструктивный диалог на площадке ОБСЕ невозможен, подчеркнул Полянский.

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