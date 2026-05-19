Москва19 мая Вести.Вопрос о милитаризации Европы должен выйти на первый план в повестке дня ОБСЕ, однако организация не хочет обсуждать этот вопрос, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Швейцария в рамках своего председательства в ОБСЕ пытается организовать конференции и вернуть диалог, однако обсуждения проходят лишь по второстепенным вопросам, отметил Полянский.

Мы обсуждаем какое-то мелкотемье, не замечая, как на Западе говорят, слона в комнате. Что Европа готовится к войне с Россией, Европа милитаризируется. И вот это основная проблема, которой должно заниматься ОБСЕ - вернуть ситуацию к тому моменту, когда мы не смотрим друг на друга через прицел приводит РИА Новости слова Полянского

ОБСЕ имеет необходимый инструментарий, но не имеет желания, подсовывая какие-то второстепенные вопросы о том, как новые технологии могут помочь в дипломатии, пояснил постпред​​​.

Как нам, допустим, может помочь искусственный интеллект? Да, он может проанализировать огромный массив информации, он может дать нам все факторы о том, что у нас наступает кризис. Мы это и так знаем. У нас эти все факторы на столе. У западных стран нет политической воли признать эти факторы и начать их решать подчеркнул Полянский

Постпред заявил, что ОБСЕ продолжает использовать бело-черную трактовку истории вместо рассмотрения причин конфликта на Украине.