Полянский: у России есть возможность вести диалог с ЕС в рамках ОБСЕ

Москва10 мая Вести.В постоянном совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) внимательно воспринимают заявления России, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

ОБСЕ - одна из крупнейших организаций в мире с охватом более 1 млрд человек, и даже если в ОБСЕ делают вид, что не слышат, то все фиксируют, отметил Полянский.

Другой такой площадки у нас сейчас нет. Есть, конечно, ООН, гораздо более значимая структура. Устав ООН является стержнем международного права. Но на площадке ООН украинский кризис обсуждается скорее медийно и довольно неконкретно. Это просто обмен позициями приводит РИА Новости слова Полянского

В ОБСЕ налажен более профессиональный диалог или хотя бы "обмен монологами". В постоянном совете ОБСЕ Россия может затронуть различные проблемы - европейскую безопасность, милитаризацию ЕС, обстановку на Украине и действия Киева, подчеркнул дипломат.

И это, конечно, попадает в европейские столицы. Это может игнорироваться на уровне публичных ответов на наши выступления, но докладывается обязательно. Я в этом убедился, например, когда в одном из выступлений буквально по горячим следам затронул тему предоставления прибалтийскими государствами своего воздушного пространства для украинских дронов. Воспринимают они все очень внимательно отметил постпред

Полянский уверен, что самый действенный способ доведения позиции Москвы по конкретным вопросам - это постоянный совет ОБСЕ.

Другого такого механизма у нас сейчас просто нет заключил Полянский

Постпред исключил возобновление специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по Украине и напомнил, что трое сотрудников СММ отбывают в России сроки за шпионаж.

Многие сведения, появившиеся задолго до горячей фазы украинского конфликта, указывали на то, что некоторые наблюдатели СММ сотрудничали с Киевом и его союзниками.