Полянский: большинство стран Евросоюза признают необходимость диалога с Россией Полянский рассказал о желании стран Евросоюза вести диалог с Москвой

Москва29 апр Вести.Примерно две трети государств-членов Европейского союза (ЕС) считают, что диалог с Россией по теме безопасности необходим. Об этом постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что позиция ЕС как единой структуры остается главным препятствием на пути к диалогу.

Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог цитирует агентство дипломата

Между тем президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам пора готовиться к восстановлению контактов с Россией.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией. Он отметил, что европейцы рассуждают о возможности возобновления контактов с Москвой с начала спецоперации.