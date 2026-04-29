Москва29 апрВести.Примерно две трети государств-членов Европейского союза (ЕС) считают, что диалог с Россией по теме безопасности необходим. Об этом постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что позиция ЕС как единой структуры остается главным препятствием на пути к диалогу.
Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалогцитирует агентство дипломата
Между тем президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам пора готовиться к восстановлению контактов с Россией.
В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Европа должна будет открыть каналы коммуникации с Россией. Он отметил, что европейцы рассуждают о возможности возобновления контактов с Москвой с начала спецоперации.