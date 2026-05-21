Песков заявил о готовности России к диалогу с Европой В Кремле призвали Европу отказаться от тотальной конфронтации

Москва21 мая Вести.Россия считает диалог более предпочтительным путем, чем конфронтацию, и готова к переговорам с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, в последние недели в Европе все чаще звучат заявления о необходимости контактов с Москвой. В частности, о важности диалога ранее говорил президент Финляндии Александр Стубб.

Русские готовы к разговору, мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы сказал Песков



Он также отметил, что аналогичные сигналы о необходимости общения с Россией поступали и из Германии.

Ранее Стубб призвал лидеров ЕС определить формат будущего диалога с Москвой и заявил, что переговоры отвечают интересам Европы.