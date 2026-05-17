Песков: Путин близок к европейским политикам, как близка трубка телефона

Москва17 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин близок к Европе, насколько близка телефонная трубка, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

…Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка сказал Песков

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой.

В то же время глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предостерег европейских союзников от вступления в прямые переговоры с Россией.