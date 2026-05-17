Москва17 мая Вести.Активное обсуждение переговоров с Россией в Европе является большим сдвигом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он подчеркнул, что это отвечает российским интересам.

Вот это активное обсуждение этой темы (диалога с Россией – прим. ред.), сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить - это хорошо сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой, и сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново.

14 мая сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, Европе выгодны переговоры с РФ.