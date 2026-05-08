Песков: Россия готова к диалогу с ЕС, но инициировать контакты не будет

Москва8 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе с Евросоюзом, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между ЕС и президентом России.

Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил сказал Песков

Он добавил, что Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.

Да, будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось [президентом РФ Владимиром] Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем объяснил представитель Кремля

Ранее Песков заявил, что Россия предпочитает достигать целей по Украине мирным путем.