Москва8 маяВести.Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе с Евросоюзом, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между ЕС и президентом России.
Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорилсказал Песков
Он добавил, что Россия не будет сама инициировать контакты с Евросоюзом, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.
Да, будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось [президентом РФ Владимиром] Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будемобъяснил представитель Кремля
Ранее Песков заявил, что Россия предпочитает достигать целей по Украине мирным путем.