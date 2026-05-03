Песков назвал предпочтительный путь для достижения целей на Украине Песков: Россия предпочитает достигать целей СВО через мирное соглашение

Москва3 мая Вести.Россия предпочитает достигать целей по Украине мирным путем. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести",

Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о близости сделки по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, "близость – понятие растяжимое".

Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но, если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции заявил Песков

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков озвучил позицию Трампа по украинскому урегулированию. Заявление было сделано по итогам телефонного разговора президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа, - который состоялся ранее в тот же день.