Москва6 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у американского лидера Дональда Трампа последовательная позиция по вопросу украинского урегулирования.

В середине июня агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников "Большой семерки" писало, что позиция Трампа якобы изменилась в пользу Киева под влиянием лидеров Евросоюза. Песков ответил на вопрос журналистов об изменении позиции американского президента.

У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности сказал пресс-секретарь президента РФ

Как отметил Песков, Трамп "убежден в своем понимании происходящего".

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в том, что лидеры европейских стран повлияли на позицию Трампа по Украине.