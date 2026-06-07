Москва7 июнВести.Россия принимает во внимание заявления, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Россия ценит искреннее желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.
Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. Но в целом, конечно, мы видим, что президент прямо действительно искренне хотел бы завершения этой войны. И мы ценим эту его искренность и вот эту его политическую волюзаявил Песков
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Соединенными Штатами киевского режима наглядно показывают, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась.