Песков: Россия учитывает заявления, что Соединенные Штаты на стороне Украины Песков: РФ принимает во внимание заявления, что США на стороне Украины

Москва7 июн Вести.Россия принимает во внимание заявления, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Россия ценит искреннее желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. Но в целом, конечно, мы видим, что президент прямо действительно искренне хотел бы завершения этой войны. И мы ценим эту его искренность и вот эту его политическую волю заявил Песков

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Соединенными Штатами киевского режима наглядно показывают, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась.