Песков: в Кремле надеются на возобновление переговоров по Украине

Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине, заявил Песков Песков: в Кремле надеются на возобновление переговоров по Украине

Москва7 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине.

Мы открыты к продолжению переговорного процесса сказал Песков журналистам

Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики, которые являются прямыми участниками этого процесса, концентрируются на других вопросах, иранская тематика находится в приоритете по понятным причинам.

Это процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником напомнил он

Песков отметил, что в России надеются, что "эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит".

При этом Песков отметил, что Кремлю неизвестны цели поездки в США секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее Песков заявил, что со стороны Москвы никакой реакции на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая не было.