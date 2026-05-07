Москва7 маяВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине.
Мы открыты к продолжению переговорного процессасказал Песков журналистам
Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики, которые являются прямыми участниками этого процесса, концентрируются на других вопросах, иранская тематика находится в приоритете по понятным причинам.
Это процесс, где Америка является прямым участником, а не посредникомнапомнил он
Песков отметил, что в России надеются, что "эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит".
При этом Песков отметил, что Кремлю неизвестны цели поездки в США секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
Ранее Песков заявил, что со стороны Москвы никакой реакции на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая не было.