Песков: контакты с США продолжаются, хотя переговоры по Украине на паузе

Россия поддерживает контакты с США, несмотря на паузу в переговорах Песков: контакты с США продолжаются, хотя переговоры по Украине на паузе

Москва2 июн Вести.Переговоры по украинскому конфликту в настоящий момент находятся на паузе. Впрочем, Россия не прерывала контактов с США – каналы связи действуют на постоянной основе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Путин говорил, не далее как в Астане, что сейчас, действительно, процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов сказал он

Песков подчеркнул, что Россия всегда считала предпочтительным достижение своих целей мирным путем и готова к такому сценарию. Однако, отметил он, если Украина намерена затягивать процесс и избегать серьезных решений для прогресса в урегулирования, спецоперация будет продолжаться.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил об отсутствии договоренностей о приезде в Россию представителей США. При этом Москва получала сигналы о возможном визите спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.