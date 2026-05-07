Песков: Москва не реагировала на заявление Киева о перемирии с 6 мая

Реакции РФ на заявление Зеленского о перемирии с 6 мая не было, отметил Песков Песков: Москва не реагировала на заявление Киева о перемирии с 6 мая

Москва7 мая Вести.Никакой реакции со стороны Москвы на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков на брифинге подчеркнул, что российская сторона не отреагировала на заявление Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая.

Речь идет о 8 и 9 мая. Никакой реакции российской стороны на это [предложение Киева] не было сказал пресс-секретарь российского лидера

Минобороны РФ 4 мая заявило, что по решению президента Владимира Путина в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая объявляется перемирие.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом в ночь на 6 мая дроны ВСУ атаковали Джанкой. Погибли пять мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по данным российской стороны, Зеленский не отдавал никакого приказа о режиме тишины. По словам дипломата, его слова были “кровавым пиаром”.