Песков: не Зеленскому говорить о наших планах по ведению СВО

Кремль не прокомментировал заявление Зеленского об участии военных КНДР в СВО Песков: не Зеленскому говорить о наших планах по ведению СВО

Москва27 июл Вести.В Кремле не считают необходимым комментировать заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о якобы возможности привлечения военных КНДР для участия в СВО. Соответствующую позицию высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе встречи с журналистами Пескову был задан вопрос о том, как Москва оценивает заявление Зеленского о якобы возможном участии северокорейских солдат в СВО на стороне России.

Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах ответил пресс-секретарь

Ранее глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Северная Корея будет непреложно поддерживать усилия Москвы, направленные на ликвидацию предтечи украинского кризиса.