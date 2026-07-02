В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине, заявил Песков Песков: не слышали официальных заявлений про президентские выборы на Украине

Москва2 июл Вести.В Кремле не слышали официальных заявлений о якобы планирующихся президентских выборах на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле ознакомлены с соответствующими сообщениями СМИ, однако слухи комментировать не будут, поскольку официальной информации о выборах на Украине нет.

Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать. Но, действительно, мы видели сообщения [СМИ] о том, что не исключаются выборы. ... Но как там насчет этих действительно – официальных заявлений мы не слышали сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в сентябре на Украине могут пройти выборы президента

В этой связи представитель Кремля напомнил о словах российского лидера, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского "стоит под главным вопросом с точки зрения прав".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Зеленским озвучил свое желание баллотироваться на пост президента. Позднее появилась информация, что Зеленский провел встречу в одной из резиденций под Киевом, на которой вопрос выборов обсуждался с самыми влиятельными чиновниками Украины.