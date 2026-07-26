Песков: Кремль не готов комментировать слухи о договоренностях США и Украины

Песков: Кремль пока не готов обсуждать статьи СМИ о договоренностях США и Киева Песков: Кремль не готов комментировать слухи о договоренностях США и Украины

Москва26 июл Вести.В Кремле пока не готовы комментировать публикации о якобы договоренности США и Украины по прекращению боевых действий в воздухе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения СМИ, что Украина и США обсуждают возможную договоренность о прекращении боевых действий в воздухе.

Как отметил пресс-секретарь президента, Кремль не знает, от кого исходят эти новости и насколько они достоверны.

Пока что-то комментировать преждевременно сказал Песков

В ночь на 26 июля агентство Reuters писало, что представители Украины и США обсудили предложение о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, которое якобы планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.