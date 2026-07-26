Москва26 июлВести.В Кремле пока не готовы комментировать публикации о якобы договоренности США и Украины по прекращению боевых действий в воздухе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения СМИ, что Украина и США обсуждают возможную договоренность о прекращении боевых действий в воздухе.
Как отметил пресс-секретарь президента, Кремль не знает, от кого исходят эти новости и насколько они достоверны.
Пока что-то комментировать преждевременносказал Песков
В ночь на 26 июля агентство Reuters писало, что представители Украины и США обсудили предложение о введении режима прекращения огня в воздушном пространстве, которое якобы планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.